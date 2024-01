Dermatillomania: cause e rimedi del disturbo da escoriazione

A tutti capita, più o meno occasionalmente, di stuzzicarsi la pelle o schiacciarsi dei brufoli. Quando però questo comportamento non è sporadico, ma avviene in modo compulsivo e con un’intensità eccessiva, può indicare la presenza di un disturbo psicologico chiamato dermatillomania.

Cos’è la dermatillomania

Conosciuta anche come disturbo da escoriazione, o skin picking, la dermatillomania è inserita nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5), come condizione separata nel capitolo dei disturbi ossessivo-compulsivi e disturbi correlati. Le persone che ne soffrono sono portate a grattarsi e graffiarsi la pelle compulsivamente e ripetutamente. Alcune tolgono la pelle sana, mentre altre agiscono in maniera mirata su brufoli, croste o calli. Inoltre, possono arrivare anche al punto di causarsi delle ferite profonde sulla cute.

La dermatillomania in genere è cronica, ma le modalità e il livello di consapevolezza con cui si manifesta possono variare da un individuo all’altro. In alcuni casi, ad esempio, potrebbe essere accompagnata da specifici rituali. Può interessare sia il viso che altre parti del corpo. Sebbene pare che l’esordio della patologia sia più frequente durante il periodo dell’adolescenza, e in particolare nelle donne, la dermatillomania può insorgere ad ogni età.

Come si riconosce?

Esistono dei criteri diagnostici che permettono di diagnosticare la dermatillomania. I pazienti solitamente devono:

Riportare lesioni cutanee visibili causate dallo stuzzicamento. Alcune persone cercano anche di camuffarle con i vestiti o con il trucco.

causate dallo stuzzicamento. Alcune persone cercano anche di camuffarle con i vestiti o con il trucco. Fare tentativi ripetuti di ridurre o fermare l’asportazione .

. Provare disagio, il quale può manifestarsi con sentimenti di imbarazzo o vergogna causati dalla perdita di controllo delle proprie azioni o dal danno estetico provocato dalle ferite cutanee.

Questo disturbo può avere un impatto notevole innanzitutto dal punto di vista fisico. Infatti, l’escoriazione ripetuta della pelle può danneggiarla causando problematiche ulteriori come cicatrici o infezioni. Dall’altro lato, i pazienti potrebbero evitare le situazioni di socialità per non far vedere agli altri le lesioni che si sono procurati. Di conseguenza, la loro vita sociale può venire influenzata negativamente in vari ambiti.

Dermatillomania: cause

Anche se le cause alla base di questa condizione possono essere molteplici, la dermatillomania può essere preceduta e accompagnata da una sensazione di ansia o tensioni alleviate dall’atto di grattarsi. In seguito all’escoriazione è comune provare anche una sensazione temporanea di gratificazione o piacere.

Trattamento della dermatillomania

Non si tratta semplicemente di una cattiva abitudine, ma di un disturbo che può diventare estremamente invalidante per chi lo vive. Riuscire a gestirlo è importante per migliorare la propria qualità della vita. Per questo è sempre bene rivolgersi ad un professionista della salute mentale, che saprà individuare la soluzione più adatta al caso specifico.

Oltre alla prescrizione di alcuni farmaci, che possono essere utili anche per il trattamento di ansia o disturbi da depressione, spesso i sintomi della dermatilllomania vengono trattati con la terapia cognitivo-comportamentale.