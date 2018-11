HIV: aumentano le infezioni tra gli eterosessuali

Per la Giornata Mondiale contro l’AIDS, l’Istituto Superiore di Sanità pubblica il rapporto sui nuovi casi di HIV e AIDS. Le diagnosi sono stabili, ma è allarme tra i giovani eterosessuali

3.443 le nuove diagnosi di infezioni di Hiv nel 2017 in Italia, pari a 5,7 nuovi casi ogni 100.000 residenti. I numeri sono in linea con la media europea. Le cifre arrivano dal Centro Operativo Aids (COA) dell’Istituto Superiore di Sanità.

Casi stabili, ma aumentano tra gli eterosessuali nella fascia tra i 25 e i 29 anni

Dopo anni in cui l’attenzione era rivolta ai rapporti omosessuali, l’incidenza maggiore dei nuovi casi è tra i ragazzi e le ragazze eterosessuali tra i 25 e i 29 anni. Le regioni con un maggior numero di diagnosi sono Lazio, Liguria e Toscana. Le persone che hanno scoperto di essere HIV positive nel 2017 erano maschi nel 76,2% dei casi.

L’età media supera i 30 anni

L’età mediana era di 39 anni per i maschi e di 34 anni per le femmine. Per quanto riguarda i casi di Aids sono 690, pari a un’incidenza di 1,1 nuovi casi per 100.000 residenti, in lieve diminuzione negli ultimi anni.

Differenza tra HIV e Aids

A più di 35 anni dalla scoperta dell’infezione c’è ancora confusione sulla differenza tra HIV e Aids. Il primo, l’HIV, è il virus dell’immunodeficienza, il secondo, l’Aids è la malattia, cioè la sindrome dell’immunodeficienza acquisita. L’Hiv attacca il sistema immunitario provocando un progressivo calo delle difese immunitarie, debilitando l’organismo. Se non viene curato l’Hiv provoca un indebolimento del sistema immunitario che espone chi lo ha contratto a malattie comuni che provocano gravi conseguenze perché il corpo non è in grado di combatterle.

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

World Aids Day: ecco l’identikit di chi ha l’Hiv

World Aids Day: a che punto è la ricerca

La PrEP, la pillola che previene l’HIV

Aids: scagionato il paziente zero