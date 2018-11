Termovalorizzatori: qual è l’effetto sulla nostra salute?

Inceneritori e termovalorizzatori

La prima distinzione da fare è quella tra inceneritori e termovalorizzatori. I primi si limitano infatti a bruciare i rifiuti, mentre i secondi li bruciano per produrre energia elettrica.

Va da sé che gli inceneritori siano impianti ormai superati, che non vengono costruiti più. Si trovano soprattutto nel Sud del nostro Paese, fatta eccezione per quello di Porto Marghera a Venezia. Ci sono inceneritori nel Lazio a Colleferro e San Vittore, in Basilicata a Melfi, in Puglia a Statte, in Calabria a Gioia Tauro e a Capoterra in Sardegna.

Al contrario i termovalorizzatori, che quindi producono energia elettrica dai rifiuti, sono per la maggior parte al Nord. I più importanti sono quelli di Brescia e quello di Acerra, in provincia di Napoli, che però è in fase di manutenzione e quindi lavora a ritmo ridotto. Ce ne sono anche a Torino, Milano, Parona, nel pavese, Padova, Granarolo in provincia di Bologna e San Vittore nel Lazio.