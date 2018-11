Cina: nati i primi bimbi con Dna modificato. Ma è vero?

Uno scienziato cinese sostiene di aver fatto nascere due gemele con codice genetico modificato e resistente al virus dell'Hiv

In Cina sono nate le prime due bambine geneticamente modificate. Così sostiene lo scienziato cinese He Jiankui di Shenzhen, che ha annunciato di aver fatto nascere due gemelle con un Dna alterato mediante una tecnica in grado di riscrivere la mappa genetica. La tecnica sarebbe quella del taglia-incolla genetico, che prende il nome di Crispr.

Gli esperimenti di “taglia e cuci”

La Crisp ha dimostrato di essere sicuramente efficace sugli animali, mentre sull’uomo sono in corso diversi test.

In Cina si è sperimentata su un paziente con una particolare forma di cancro. Ma in quel caso l’editing fu condotto in laboratorio e non direttamente all’interno dell’organismo umano.

Il primo tentativo di curare un uomo modificando all’interno del corpo il suo codice genetico «difettoso» è stato fatto nel novembre 2017 negli Stati Uniti, sul 44enne Brian Madeux, affetto dalla sindrome di Hunter, una grave malattia metabolica. A tre mesi dall’intervento, i medici si sono dimostrati fiduciosi e ottimisti, ma per confermare la buona riuscita e l’efficacia del procedimento ci vorrà ancora del tempo.

Nell’agosto 2017, sempre in America, è stato invece ritoccato per la prima volta il Dna di embrioni umani per correggere una mutazione responsabile di una grave patologia cardiaca (la cardiomiopatia ipertrofica).

L’esperimento

Lo scienziato cinese sostiene di aver alterato gli embrioni di sette coppie che si stavano sottoponendo a cure per la fertilità, e che una di queste gravidanze sarebbe andata a buon fine. Il suo obiettivo, ha raccontato il ricercatore all’agenzia americana Associated Press, non era prevenire o curare una malattia ereditaria, ma provare a dare all’embrione un tratto particolare che poche persone hanno: la capacità di resistere alle infezioni da Hiv, il virus dell’Aids. L’intento era silenziare il recettore cellulare CCR5, al quale si lega il virus, anche per ottenere la resistenza a vaiolo e colera.

Scienza ed etica

Se la notizia dovesse essere vera rappresenterebbe una novità assoluta dal punto di vista scientifico, che porrebbe anche molti interrogativi etici. Alcuni scienziati si sono già espressi e hanno denunciato l’esperimento cinese come sperimentazione umana. Tuttavia, l’esperimento è descritto in un documento della Southern University of Science and Technology di Shenzen, reso noto dalla rivista del Massachusetts Institute of Tecnology, Technology Review. A quanto riportato dalla rivista, il tutto sarebbe stato condotto con il consenso del comitato etico.

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

Dna modificato su un paziente, è la prima volta al mondo

È italiana l’arma che ripara il Dna danneggiato

Trapianti: creato il primo ibrido tra uomo e pecora

Embrioni: modificato il Dna per prevenire malattie