Influenza boom: 7.000.000 di italiani in 3 giorni dai medici di famiglia 

È stata sottovalutata l'influenza di questa stagione. Gli esperti parlavano di un massimo di 4-5 milioni di ammalati

Sono quasi 7 milioni gli italiani che si sono recati dal proprio medico negli ultimi 3 giorni a causa dell’influenza. Un aumento record, anche rispetto allo stesso periodo degli scorsi anni. I numeri sono stati svelati dalla Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg).

Le differenze regionali

L’influenza non sta colpendo allo stesso modo in tutte le regioni italiane. I virus stanno colpendo di più in Piemonte, nella Provincia Autonoma di Trento, in Liguria, nelle Marche, in Basilicata, in Calabria, in Umbria, nel Lazio, in Abruzzo, in Campania e in Sardegna.

Si è notato che i risultati migliori si stanno registrando nelle realtà in cui si punta sull’organizzazione complessa della medicina generale. In queste aree i medici di famiglia, soprattutto grazie a investimenti sul personale, hanno espresso un ruolo attivo nelle politiche di prevenzione con particolare riferimento alle vaccinazioni. Nel Veneto, ad esempio, l’incidenza è di 4 casi ogni 1.000 assistiti, mentre in Piemonte si contano 15 casi per 1.000 assistiti, rendendo necessario chiedersi cosa non stia funzionando.

Il caso Liguria

Per fronteggiare il picco influenzale nel fine settimana ed evitare attese nei pronto soccorso, come accaduto tra Natale e Capodanno, la Regione Liguria ha stipulato un accordo con la Federazione dei medici di Famiglia (Fimmg) e quelli di Guardia medica, che domani e domenica saranno presenti a Genova agli ospedali San Martino e Villa Scassi. I medici visiteranno i pazienti in codice bianco e verde. Un medico sarà in turno dalle 8 alle 14, un altro dalle 14 alle 20 per 2 giorni. Saranno pagati dal San Martino.

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

Hai preso l’influenza gastrointestinale? Guarda come si cura

La dieta anti influenza: ecco cosa devi mangiare

Curare l’influenza: ecco a quali farmaci affidarsi

Influenza: la ricetta della zuppa di pollo che funziona davvero